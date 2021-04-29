Sözcü TV’de bu akşam: Aşılar nerde?

Türkiye tam kapanma sürecine girerken, aşı tartışmaları devam ediyor. 17 gün boyunca milyonlar eve kapanırken, aşılama neden istenildiği gibi yapılamıyor. Çin aşısı ile sorun yaşanırken, Türkiye aşıyı nereden temin edecek?

Şu anda Türkiye'nin ne kadar aşısı var, bundan sonra ne olacak? Tam kapanma, salgını kontrol altına almaya yetecek mi?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş soruyor, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Davutoğlu Şenol anlatıyor. “Aşı nerde?” özel yayını bu akşam saat 22.00'de Sözcü TV Youtube kanalında.

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