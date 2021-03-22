SÖZCÜ TV’nin bekletilmesi basın özgürlüğünün ihlalidir

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, SÖZCÜ TV'nin 1 yıldır logo değişikliğinin onaylanmamasını Meclis gündemine taşıdı. Türkkan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a, “SÖZCÜ TV'nin başvurusunun 1 yıldan uzun bir zamandır bekletilmesi, bu kanala onay verilmemesi basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının engellenmesi değil midir? diyerek şu soruları yöneltti:

1-) Kurulduğu günden bu yana logo SRT Sivas olarak kullanılmasına rağmen üst kurul, SÖZCÜ Gazetesi'ne neden 23.000 TL ceza kesmiştir?

2-) Dilekçeler gönderilmesine, logo değişiklik talebinin bir an önce sonuçlandırılmasına, aksi bir durum varsa bunun nedeninin SÖZCÜ Gazetesi'ne bildirilmesi talep edilmesine rağmen RTÜK tarafından neden hiçbir şekilde geri dönüş yapılmamıştır?

3-) SÖZCÜ Gazetesi'nin başvurusu ile aynı tarihlere denk gelen dönemde; TV8 ile ilgili başvuru Üst Kurul'da görüşülüp onaylanmıştır. TV8'e ayrıcalık mı uygulanmıştır?

4-) Üst Kurul'da karara bağlanan dava konusu başvurunun sonucu savunma dilekçelerine neden yazılmamıştır?

5-) Marka tescil başvurusu yeterli görülmesine rağmen, bu talebin reddedilmesi nedeniyle logo değişikliği talebinin reddedilmesi ne anlama gelmektedir?

6-) RTÜK'ün ret kararı şirkete tebliğ edilmiş ve ret gerekçesinde başvurunun uzun süre sonuçlandırılamamasına ilişkin de hiçbir sebep yazılmamıştır. Örneğin marka tescil başvurusu beklendiği gibi, ret kararının haklılığını gösterebilecek bir neden yoktur. Bu konuda Bakanlık olarak görüşünüz nedir?

7-) SÖZCÜ TV'nin başvurusunun 1 yıldan uzun zamandır bekletilmesi, onay verilmemesi basın özgürlüğünün ve haber alma hakkının engellenmesi değil midir?

8-) SÖZCÜ TV'nin başvurusunun bir an önce sonuçlandırılması yönünde RTÜK tekrar girişimde bulunacak mıdır, bu konuda süreç nasıl işleyecektir?