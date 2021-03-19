SÖZCÜ yazdı, ABD Türkiye’yi hatırladı!

Avrupa'nın en büyük tatbikatlarından Defender-Europe 21 büyük bir skandala sahne oldu. ABD ordusunun Avrupa-Afrika Komutanlığı'nın sitesinde yayınlanan tatbikat haritasında, katılımcı ülkeler arasında yer almasına rağmen Türkiye'nin yeri boş bırakılmıştı. Tatbikatta yer almayan Fransa, Belçika gibi ülkelerin bile net şekilde gösterildiği haritada uygun yer bulunmasına rağmen Türkiye'nin ‘silinmesi' büyük tepki çekmişti. SÖZCÜ'nün skandalı duyurmasının ardından ABD ordusu haritayı değiştirdi ve Türkiye'yi ekledi.

SINIRA YIĞINAK YAPTI

ABD dışında 26 ülkenin katıldığı ve haziran ayına kadar sürecek tatbikat daha önce de gerilime yol açmıştı. ABD, tatbikata katılacak yüzlerce askeri aracını Türkiye sınırından sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki üsse yığmıştı.

TÜRKİYE İLE BİRLİKTE RUSYA DA EKLENDİ

ABD ordusunun internet sitesinden yayınladığı tatbikat haritasının ilk versiyonunda Türkiye'nin dışında Rusya'nın da bulunmaması dikkat çekiyordu. Haritanın güncellenmiş halinde ise Türkiye ve Rusya'nın yanısıra Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri de görüntüye dahil edildi.