SÖZCÜ yazdı, Kapadokya kurtuldu

Altıncılar, Kazdağları'ndan sonra tarih ve doğa harikası Kapodakya'yı da delik deşik edeceklerdi. Arama ruhsatı verilen Kanadalı Centerra şirketi sondaja bile başlamıştı. AKP'li belediye başkanı dahil yöre halkı tepki gösterdi, SÖZCÜ ve duyarlı basın konuyu gündeme taşıdı, mahkemeye iptal davası açıldı. Baskılara dayanamayan Kanadalı şirket sonunda pes etti, “Yeterli rezerv yok” diyerek arama faaliyetini durdurdu. Türkiye'nin tarih ve doğa zengini bir bölgesi daha kurtuldu.

KAYMAKAM DUYURDU

Canterra şirketinin Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Ziyaret Dağı'nda başlattığı altın arama çalışmalarını durdurduğu ilk olarak Avanos Kaymakamı Olgun Öner tarafından duyuruldu. Edinilen bilgilere göre Kaymakam Öner, siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla belediye başkanlarını makamına davet edip, Kanadalı Centerra şirketinin kendisine tahsis edilen orman arazisini tutanakla Orman Müdürlüğüne teslim ettiği bilgisini verdi. Gerekçenin sorulması üzerine ise firmanın sondajda yeterli rezerv bulamadığı ifade edildi.

BELEDİYE MÜJDELEDİ

Halkın umutla beklediği haberi öğrenen Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, sosya medyadan “Kapadokya'ya müjde” açıklamasını yaptı. İbaş, “Avanos'a bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden resmen ruhsat almıştı. Yapılan analizler neticesinde ilgili alanın rezerv oranı düşük olması sebebiyle Centerra maden şirketi alandan çekilme kararı almıştır. İlgili maden şirketinin bölgemizden çekilme haberini halkımızla paylaşabilmekten şahsım ve kurumum adına mutluluk duyuyor, haklı gururunu yaşıyorum” dedi.

10 AĞAÇ KESİP GİTTİLER

Centerra'nın Avanos'ta ilk etapta 406 hektarlık alanda altın arama ruhsatı aldığı, daha sonra sahayı bin 306 hektara kadar çıkarttığı bildirilmişti. Şirketin bakanlıktan aldığı bu ruhsatı henüz iade etmediği, şimdilik arama alanını iade ettiği belirtildi. Şirketin bir yıl içerisinde yaklaşık 6 sondaj kuyusu vurup altın aramalarını sürdürdüğü, bunu yaparken de henüz 10 civarında ağaç kestiği öğrenildi. Yöre halkı ise bölgeyi ağaçlandırmak için şimdiden harekete geçti.