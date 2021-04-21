SÖZCÜ’yü hedef alan havuz medyasının haberi yalan çıktı

Son iki gündür sosyal medya ile havuz medyası diline bir yalanı doladı. Hiçbir araştırma yapmadan Sozcu.com.tr’de ‘Ankara’nın göbeği Somali oldu’ haberini paylaşıp bu haberin ardından da habere konu olan bölgede yaşayan Somalililerin saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kısa sürede sosyal medya yayılan bu iddiayı Yenişafak, Takvim, Diriliş Postası, Star, Akit gibi gazeteler ve ahaber televizyonu ile bazı internet siteleri haber yaptı.

Ancak herhangi bir araştırma yapılmadan, sosyal medyada yapılan paylaşımlarından yola çıkılarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’nın bugün abonelerine servis ettiği haber şöyle:

“Ankara'da Somalili ve Türk vatandaşların arasında çıkan kavganın görüntüleri bazı haberlerde ve sosyal paylaşım sitelerinde Afrika kökenli vatandaşlara ırkçılık yapıldığı yönünde yansıtılmıştı.

TARTIŞMA BAŞKA YERDE

Edinilen bilgiye göre söz konusu görüntülerin, 18 Nisan günü Somali uyruklu 3 şahıs ile 4 Türk vatandaşı arasında Keçiören'deki bir parkta başlayan ve bölgede bulunan bir kafede devam eden münakaşaya ait olduğu tespit edildi.

IRKÇI SÖYLEM YOK

Olayın ardından Somali uyruklu şahısların alınan ilk ifadelerinde kendilerine yönelik herhangi bir ırkçı söylem ve eylemde bulunulmadığını söyledikleri öğrenildi. Konuyla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.”