Sözde Ermeni soykırımını hangi ülkeler tanıdı?

ABD gazetelerinden New York Times'a ve Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, bu cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını aktardı. Türkiye’nin sık sık ülkelere yaptığı “tarihçiler tartışsın” çağrısına rağmen ABD’de sözde soykırım iddiası gündeme geldi.

ABD'de 1981-1989 döneminde başkanlık yapan Ronald Reagan'dan sonra, 1915'i açıkça ‘soykırım‘ diye niteleyen başka bir başkan olmadı.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIYAN ÜLKELER

Günümüze dek 30 ülke “sözde Ermeni soykırımı”nı tanıdı; ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Çekya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, Kıbrıs Cumhuriyeti, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Suriye, Şili, Uruguay, Vatikan, Venezuela, Yunanistan.

Fransa, Uruguay ve Arjantin ‘soykırım'ı doğrudan yasayla tanırken, diğer ülkelerde parlamento veya senato karar/bildiri yayınladı.

Bulgaristan 2015 yılında “Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermenilerin kitlesel kıyımı' ifadesinin geçtiği bir bildiri yayınladı.”

İran'da şah rejimi de ‘Ermeni soykırımı'nı tanımıştı. İran İslam Cumhuriyeti'nde ise gayri-resmi olarak ‘Ermeni soykırımı' kabul ediliyor.

İran’da geçmişte, şah rejimi dönem sözde soykırım tanınmış, İslam Cumhuriyeti dönemi de gayri-resmi olarak ‘Ermeni soykırımı' kabul ediliyo.

Britanya’da yer alan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda parlamentoları soykırım'ı tanıyan yasa veya kararlar çıkardı.