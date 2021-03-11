Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı: Gerekli evraklar neler?

Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Binlerce talebin bulunduğu sözleşmeli er başvuru işlemleri sonuçlandırıldı. Başvuru sonuçlarının nasıl sorgulanacağına dair tüm detayları haberimizde sizlere aktarıyoruz.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI

SÖZLEŞMELİ ER SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Seçim aşamasına planlanan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılmış olup; İkinci Grup Adaylar; 29 Mart-15 Nisan 2021 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

SINAVA KATILACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini ve iletişim bilgilerini belirtir dilekçe (Ek-4),

(c) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar adaylar için (Ek-2),

(ç) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk),

AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(d) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin (e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı ve fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar; terhis belgesi/belgelerinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı

fotokopisi (7179 Sayılı Askeralma Kanunun kapsamında altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanlar bir terhis belgesi, altı ay askerlik hizmetini tamamlayıp sonrasında ikinci altı ay (toplam on iki ay) askerlik hizmetini tamamlayan adaylar iki adet terhis belgesi getirecektir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis 10/15 belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Terhis belgesi/belgelerini getirmeyen adaylara 7179

Sayılı Asker alma Kanununun 40'ıncı maddesinde belirtilen ek puanlar verilmeyecektir,

(f) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler, bahse konu belgenin onaylı olması şartı aranmayacaktır,

(g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlara yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri

(Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

(ğ) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(h) “Fiziki Yeterlilik Testinde (Mekik, Şınav ve Koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakat Yazısı (Örneği Ek-7'dedir),

(ı) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu (Örneği Ek-8'dedir),

(i) Aday tarafından doldurularak beraberinde getirilecek olan Aday Bilgi Formu (Örneği Ek-9'dadır)

(j) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir.

(II) Anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup

ise, bağlı bulunulan Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.