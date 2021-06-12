Stajyer otel çalışanının şüpheli ölümüyle ilgili önemli gelişme

Antalya'da bir otelde staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın otelin tesis ettiği pansiyonda ölü bulunmasının üzerinden 10 yıl geçti ancak sır perdesi bir türlü aralanamadı. Soruşturmayı yürüten savcı Haki Çelikler, Burak Oğraş’ın, ölümüyle ilgili 19 kişiyi tekrar tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Olayla ilgili tanık verdiği ifadeler Emniyetin ilk intihar raporunu yalanlıyor.

Baba Murat Oğraş, “O dönem yapılması gerekeni ne savcı ne de polis yaptı. Şimdi basında duyurmam, muhalif milletvekillerine konuyu iletmem onları çok rahatsız etti. O zaman yapılması gerekenleri şimdi yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“9 YILDIR DAVAYA BAKAN SAVCI ŞİMDİ HAREKETE GEÇTİ”

Baba Oğraş, daha önceden oğlunun dövüldüğünü ve pansiyonun çatısında atıldığını iddia ettiği, olayın faili meçhul olarak üzerinin kapatılmaya çalışıldığını ve otel sahibinin kimliğinden dolayı etkin soruşturma yapılmadığını öne sürdü.

Olayın basın ve muhalefet milletvekilleriyle yeniden gündeme gelmesinden sonra savcılığın harekete geçtiğini iddia eden baba Murat Oğraş; “Benim oğlumun cinayeti ile ilgili suç duyurularım var.

Resmi adli ve HSK'ya yaptığımın haricinde, 43 tane de CİMER'e suç duyurusunda bulundum. Savcı ile ilgili suç duyurum her halde HSK tarafında üst yazı ile Antalya Cumhuriyet Baş Savcılığı'na iletildi. Mart ayından bu yana 9 yıldır dosyaya bakan savcımız Haki Çeliker, harekete geçme kararı aldı dosya ile ilgili.

Savcı şu an 19 kişiyi ifadeye çağırdı. Tek tek ifadelerini alıyor. O dönem yapılması gerekeni ne savcı nede polis yaptı. Şimdi basında duyurmam, muhalif milletvekillerine konuyu iletmem onları çok rahatsız etti. O zaman yapılması gerekenleri şimdi yapmaya çalışıyorlar” dedi.

“KATİL BAŞ ŞÜPHELİSİ C.A. ALMANYA'YA İLTİCA ETMİŞ”

2011 yılında 6 cinayet şüphelisinin 4 ben bulduğunu söyleyen Oğraş; “Bu şüphelilerde dosyaya cinayet şüphelisi olarak dahil oldular. Bunları mevcutlu karşısına getirdi şu an dosyamıza bakan savcı. Kriminal raporu, görgü tanığı beyanlarını, yüzlerce çelişkiden birini bile sormadan bunlara takipsizlik verdi. Sonra bu aynı savcı, bunlara verdiği takipsizliği kaldırabilmek için 2019 Kasım ayında yazı yazdı Adalet Bakanlığı'na. Kamu yaranına bu kişilerle ile ilgili takipsizlik kararının kaldırılması gerekmektedir diye. Bakanlık hiçbir Gerekçe göstermeden takipsizliği kaldırmadı. Bu aynı savcı yine geçen yıl 5 Ağustos'ta, baş şüphelilerden birini, F. P.'yı ‘yeterli şüphenin varlığı mevcuttur, katillerden biri budur' diye tutuklamaya sevk etti. Nöbetçi Mahkeme katil şüphelisini adli kontrol şartı ile toplum içerisine saldı. Diğer baş şüphelilerden C. A., bununda polis sorgulama istedi fakat bulamamış. Ben 4-5 ay önceden buldum bu katil baş şüphelisi C.A., Almanya'ya iltica etmiş. Bununla da ilgili avukatım savcılığa yazı yazdı, Türkiye'ye getirilmesi için” ifadesinde bulundu.

OTELE YÖNETİCİ OLDU

Baba Oğraş, olayın yaşandığı dönemde Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak söz konusu otelin yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığını iddiasını öne sürdü.

Baba Oğraş, olayla ilgili Yılmaz'a ulaşmaya çalışmasını engelleyen ismin ise dönemin Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler olduğunu savundu. Görüşmeyi engellediği öne sürülen Şube Müdürü ve dosyaya bakan amir FETÖ'den dolayı meslekten ihraç edildikten sonra tutuklu.

Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da 23 Nisan'da ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındığı ancak savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nurullah Güler ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamındaki KHK'larla ihraç edildi ve tutuklandı. Ayrıca, o dönem soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Turan Deniz de FETÖ'den tutuklandı.

YENİDEN İFADELER ALINMAYA BAŞLANDI

Aktarılan bilgiye göre, otelin kendilerine tahsis ettiği lojmanın havuzunda cesedi bulunan Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili savcılık soruşturmayı genişletti. Burak’la aynı dönemde otelde staj yapan 26 kişinin kimliği tespit edildi ve bunlardan 19 kişi ifadeye çağrıldı.

İfadeye çağrılan 19 kişiden 15’inin ifadesi alındı. Tanık sıfatıyla ifade verenler, olayın yaşandığı dönemde soruşturmayı yürüten emniyet mensuplarının dosyaya koyduğu ‘intihar’ notunu da yalanlıyor. İfadelere göre Burak Oğraş’ın herhangi bir psikolojik sorunu yoktu ve geleceğe yönelik planlar yapıyordu.

Emniyetin intihar notunda ise, şu ifadeler yer alıyor:

* İntiharla ilgili olarak; insanın intihar noktasına gelene kadar bir hazırlık dönemi gerektiği, kesinlikle ortada bir umutsuzluğun olması gerektiği, şahsa ‘top’ denmesi bir umutsuzluk olmadığı ancak efemine tavırlar varsa intiharın oluşması için kesinlikle zemin hazırladığı, toplum yargısının çok etkili olduğu, depresyondaki kişinin kolay kolay intihar edemeyeceği.

“İNCE RUHLU BİRİSİYDİ”

Savcılık, ifadeye çağrılan kişilere 21 soru yöneltti. İfadesi alınanlardan M.M., savcılığın “Burak Oğraş’ın iş arkadaşları tarafından ‘top, yumuşak, kız gibisin’ yakıştırmalarının yapıldığı yönünde beyanların bulunulduğu hususunda bildiklerinizi anlatınız” sorusuna şu yanıtı verdi:

Kendisi ince ruhlu birisiydi. Arkadaşları tarafından bu şekilde yakıştırmaların yapıldığını biliyordum ve görüyordum. Ancak kendisi bu duruma hep gülüp geçerdi, çok takılmazdı.

“HERKESLE UYUMLUYDU”

İfade verenlerden H.E. ise, “Burak Oğraş nasıl bir kişiliğe sahipti. Arkadaşlarıyla uyumlu muydu, kavgacı mıydı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kavgacı bir huyu yoktu. Aksin çekingen, sakin, herkesle uyumlu bir yapısı vardı. Kimseye zarar verecek bir yapısı yoktu.”

“İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ”

H.E.’nin savcılığın yönelttiği “Burak Oğraş’ın çatıdan düşmesi, atlaması veya birileri tarafından atılması nedeniyle ölüm olayının gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu konuda detaylı olarak bildiklerinizi anlatınız” sorusuna yanıtı ise şöyle:

“Belirtilen havuz ile kaldığımız lojman arasında belirli bir mesafe vardı. O mesafeden Burak’ın ancak kuvvet alarak atlaması gerekli diye düşünüyorum. Burak’ın intihar ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Burak’ın birileri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum ancak kim tarafından ne sebeple ne şekilde öldürüldüğü hakkında bilgim veya gördüm yoktur.”

“BİR USTANIN ERKEKLERE İLGİ DUYDUĞU SÖYLENTİLERİ VARDI”

İfadesi alınanlardan O.C., savcılığın yönelttiği, “Burak Oğraş sağlığında bir arkadaşı ile yaptığı görüşmede, ‘Lojmanda kalan bir erkek şahsın erkeklere ilgili duyduğunu’ söylediği anlaşılmaktadır. Böyle bir şahsın bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise isim ve soy ismini, kimlere sarkıntılık ve ilgi duyduğunu hakkında bildiklerinizi anlatınız” sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

“Stajdan döndükten sonra çalıştığımız yerdeki bir ustanın erkeklere ilgili duyduğu yönünde birtakım söylentiler olmuştu. Hatta bu yöndeki bir konuşmayı bizimle aynı otelde çalışmayıp, başka otelde çalışan bir arkadaşımdan duymuştum.”

“ÇOK NAİF BİR KİŞİYDİ”

Tanıklardan C.M., “Burak Oğraş’ın iş yerinde sıkıntılı ve kavgalı birilerinin bulunup bulunmadığı konusunda bildiklerinizi anlatınız” sorusunu şöyle yanıtladı:

* Burak yapısı gereği kavgacı biri değildi. Kimse ile kavga ettiğini görmedim, duymadım. Ancak B.K. ve soyadını hatırlamadığım C. isimli stajyer öğrencilerin kendisine takıldığını, itip kaktıklarını, yürüyüşünden ve vücut yapısından dolayı ‘top’ diye dalga geçtiklerini gördüm.

* Burak kendisine yönelik bu tür davranışlara herhangi bir karşılık vermiyordu çünkü kendisi çok naif bir kişiydi.