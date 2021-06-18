Su baskınları tramvay seferlerini durdurdu

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Gündüzün gece döndüğü mega kentte sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yola şemsiyesiz çıkan vatandaşlar ıslanırken, kimi vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için duraklara, köprü altlarına sığındı.

Yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri de oluştu. Gaziosmanpaşa'da Eyüp’e çıkan bir yol ise göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyonet ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

Diğer açıklamada ise, “Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır” uyarısı yer aldı.(DHA)