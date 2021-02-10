Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Toparlar Mahallesi’nde yaşayan Fatma Tekin'in evde olmadığını fark eden yakınları, kadını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonunda 95 yaşındaki Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda 20 metrelik kuyudan çıkarılan Tekin'in cansız bedeni morga kaldırıldı.