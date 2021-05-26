Su kuyusuna giren baba ve 2 oğlu öldü, itfaiye eri zehirlendi

Merkeze bağlı Kuştepe köyünde öğle saatlerinde Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, temizlemek için evlerinin önündeki 7 metre derinliğinde olan su kuyusuna indi. Baba ve oğulları kuyudan uzun süre çıkmayınca, yakınları AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adrese sevk edilen itfaiye ekibinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. Tutak da çıkmayınca AFAD ekipleri gaz kontrolü yapıp, kuyuya indi. Ekipler, metan gazından zehirlendiği belirlenen Nusret Özer ile 2 oğlu ve Mehmet Yetkin Tuluku çıkardı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişiden Nusret Özer ile oğulları Metin ve Emre Özer, kurtarılamadı. Mehmet Yetkin Tulukun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)