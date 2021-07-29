Suat Sarı: İçişleri Bakanlığı, korsan taksilere son vermeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Ulaşım komisyonu üyesi, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Suat Sarı, taksici esnafının sorunlarına yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.

“YILLARDIR BU KALİTESİZ VE DENETİMSİZ SEKTÖRE SAHİP ÇIKILMADI”

Büyükşehirlerde taksi kalitesinden ne kentlilerin ne de turistlerin memnun olduğunu belirten Sarı, “Yıllardır bu kalitesiz ve denetimsiz sektöre sahip çıkılmamıştır. Sorumlu Bakanlıklar tarafından herhangi bir rasyonel regülasyon getirilmemiş, sorunlara radikal çözümler bulunmamış, son olarak da siyasetin ağırlığı ile UKOME'nin karar alma inisiyatifi Büyükşehir Belediye yönetimlerinden alınıp, merkezi hükümete verilmiştir. Belediye yönetimleri adeta oda, dernek, birlik ve federasyonların ve plaka simsarlarının etkisi altında kalmışlardır” ifadelerini kullandı.

“TÜM ŞİKAYETLERİN MERKEZİ, YANLIŞ İŞ ALGORİTMASINDAN GEÇİYOR”

Taksi işletmeciliğinin en rasyonel işletmelerinin Dubai, Singapur, Londra ve Tokyo'da olduğuna dikkat çeken Sarı, şu açıklamalarda bulundu:

* Bu şehirlerde bireysel taksicilik yoktur. Aksine özel sektör taksi şirketleri kurulmuştur. İstanbul'da Taksi plaka sahiplerinin yüzde 5‘i taksilerinin sürücülüğünü yapmakta, geri kalan plaka sahipleri, plakalarını bu işi yapan simsarlara sözleşme ile devretmektedirler.

* İşte kurumsallık, sürücü kalitesi burada söz konusu olamamaktadır. Tüm şikayetlerin merkezi, bu yanlış iş algoritmasından geçmektedir. Taksilerin kooperatifleşmesi, bir araya gelerek şirketleşmesi ve bu sayede kurumsallaşması gerekmektedir. Bu durumda, süregelen şikayetlerinde denetlenebilmesi mümkün olacaktır.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KORSAN TAKSİYE SON VERMESİ GEREKİYOR”

“Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerimizde yaygınlaşan korsan taksi illegalitesine İçişleri Bakanlığı'nın son vermesi gerekmektedir” diyen Sarı, bu yasadışı girişimin sonlandırılmaması halinde taksi işletmecilerinin sorunlarının asla bitmeyeceğini savundu.

Korsan taksilerin çokluğunun, mevcut taksilerin daha az ciro yapmasına ve daha az kazanmasına neden olduğunu vurgulayan Sarı, “Kazanç az olduğunda sürücüler 12-18 saat çalışmakta, araçlarının bakımlarını yapmamak ve kalite düşmektedir. Korsan taksiler maliyeye hiçbir vergi ödememektedirler. İstanbul'da 40 bin, Ankara'da 5 bin İzmir'de 4 bin, Antalya, Muğla gibi yerli-yabancı turistlerin olduğu yerlerde il bazında, özellikle yaz aylarında 5 bin korsan taksi olduğu tahmin edilmektedir. Bu araçlarda bir kaza olduğunda yolcuların, vatandaşların hiçbir yasal güvencesi yoktur” dedi.