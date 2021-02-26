Suat Sarı: Ölüm ve yaralanma olursa vebali ağır olur

İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikli scooter işletmeciliği için oluşturulan yönergenin UKOME toplantısında hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

* Şehir hayatında gün geçtikçe yoğunlaşan motorlu araç trafiği ve yolcu hareketliliğinin artmasına bir de pandemi şartları eklenince, elektrikli scootera olan talep arttı.

* Kentin birçok ana arterinin kaldırımlarında elektrik direklerine, ağaçlara kementlenen ve mobil telefon barkod uygulaması ile kullanma imkanı elde edilen ve ulaşımda mikro mobilite görevi gören bu araçlar herhangi bir yönetmelik yayınlanmadığı için, her yaştaki bireyler tarafından kullanılabilmektedir. Kullanıldıkları yerler yaya kaldırımları ve cadde ile sokaklardır.

“BİRÇOK YERDE KAZALAR OLUYOR”

* Bu araçları kullananlar, araca yönelik herhangi bir eğitim almadan ve ehliyetlerinin kontrolü yapılmaksızın bu araçları kullanmaktadırlar. Yanı sıra, scooterlar kullanıldıkları yerlerde yaya ve taşıt güvenliğini tehdit etmektedirler.

* Birçok yerde bu scooter kullanıcılarının sebep olduğu kazalar olmaktadır. Bu araçları kullanacaklarda yaş sınırı tahdidi , eklem koruyucu, kask takma zorunluluğu , dizlik kullanımı ile hız limitlemesi çok büyük önem arz etmektedir.

“YÖNERGE REDDEDİLDİ”

* Bu araçlar ile yaya ve taşıtlara maddi ve sağlık açısından zarar verilmesi durumunda, trafik zorunlu sigortaları ve kasko teminatlarının neyi kapsadığı kullanıcılar tarafından bilinmemektedir.

* Bu gelişmelerden yola çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, elektrikli scooter işletmeciliğine düzenleme getirmek üzere oluşturulan yönergeyi UKOME'ye sunmuş temmuz 2020'de ve şubat 2021'de hükümet temsilcilerinin oyları ile yönerge reddedilmiştir.

* Ulaştırma Bakanlığı scooterların yönergesini 3 aydır neden bekletiyor?

“VEBALİ ÇOK AĞIR OLACAK”

* İstanbul'da elektrikli scooter yönergesinin hazırlanarak UKOME'ye sunulmasının üzerinden yaklaşık 8 ay, İBB'nin son görüşünü Bakanlığa iletmesinin ardından 3 ay geçmesine rağmen, e-scooter işletmeciliğine dair herhangi bir düzenleme getirilmemesinin müessipleri başta UKOME ‘de görev alan hükümet temsilcileri ve bakanlıktır.

* Bu süreçte oluşacak ölüm ve yaralanmaların vebalinin çok ağır olacağı kuşkusuzdur.