Şubat ayında son 94 yılın en yüksek sıcaklığını yaşadılar

Yozgat'ta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 10 derecenin üzerine çıktı. Termometreler 12 dereceyi gösterirken sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, park ve meydanlara akın etti. Kimi vatandaşlar parkta sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet ederken kimi vatandaşlarda Cumhuriyet Meydanı'nda gezerek güneşli havanın tadını çıkardı.

KAR YAĞIŞINA HASRET KALDILAR

Kar yağışına hasret kaldıklarını söyleyen Kelami Bölükbaşı, “Yozgat'ta önceki senelerde bir metreyi geçen kar olurdu. Burası kış memleketi. Her sene yağışlar daha da azalıyor. İçme sularımız azaldı. Çiftçi yağmur bekliyor. İnşallah yağış olur.” dedi.

Adem Dursun ise “Havaların sıcak geçmesine çiftçiler olarak çok memnun değiliz. Yağmurun yağmasını bekliyoruz. Hububatlara karşı yağmur lazım. Kuraklığı bizi etkileyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

KURAKLIK BAŞLADI

Yozgat'ta son yılların en kurak mevsiminin yaşandığını belirten Oğuz Bahçeli de, “Yozgat'ta havalar sıcak gidiyor, bu durum Yozgat'ın çok alışık olmadığı bir durum. Bu sene kar yağışı beklediğimiz kadar olmadı. Bu yüzden Yozgat'ta kuraklık var ve kara hasret kaldık. Sanki yaz gününde gibi vatandaşlar güneşleniyorlar, geziyorlar” ifadelerinde bulundu. (İHA)