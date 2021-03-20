Suçlama aynı suçlama avukat aynı avukat ama 2 farklı karar var

17-25 Aralık operasyonlarının ardından Twitter'da açılan “Fuat Avni” isimli hesaptan yapılan paylaşımları haberleştirdiği gerekçesiyle “FETÖ terör örgütüne yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç beraat etti. Erkoç'u avukat Fahri Emeksiz savundu.

Aynı suçlamayla T24, Diken internet siteleri ve Birgün gazetesi hakkında açılan davalar da ‘suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraatle sonuçlanmıştı. Ancak, SÖZCÜ gazetesi yöneticileri söz konusu suçlamadan, hapis cezasına çarptırıldı. Oysa SÖZCÜ'yü de avukat Fahri Emeksiz savunmuştu. Erkoç beraat ederken, SÖZCÜ'ye hapis yağdı.

SÖZCÜ Gazetesi yönetici ve yazarları, gazetede yer alan haber ve yazılar nedeniyle açılan kumpas davasında, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 2 yıl bir ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf Mahkemesi'nin de onadığı cezalar, gazete avukatlarının itirazı üzerine şu an Yargıtay'da temyiz aşamasında bekliyor. Tamamı gazetecilik faaliyetleri arasında olan suçlamalardan biri de 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Twitter'da açılan “Fuat Avni” isimli hesaptan yapılan paylaşımların haberleştirilmesiyle ilgiliydi. 2014-2016 yıllarını kapsayan paylaşımlar, birçok internet sitesi ve gazetede olduğu gibi SÖZCÜ'de de haberleştirilmişti.

Yüklenen suçun unsurları oluşmadığı kararı verildi Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçundan yargılandığı dava önceki gün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Denizhan Erkoç'un beraatine hükmettiği kararında şu ifadelere yer verdi: “Sanık hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kamu davası açılmış ise de üzerine yüklenen suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verildi.”

DİĞER DAVALAR DÜŞTÜ

17-25 Aralık operasyonlarının ardından Twitter'da açılan “Fuat Avni” isimli hesaptan yapılan paylaşımları haberleştirdikleri gerekçesiyle “FETÖ terör örgütüne yardım etme” suçundan yargılanan BirGün'ün Sorumlu Haber Müdürü ve yöneticileri, “Suçun unsurları oluşmadığından” ve “Suçu işlemedikleri anlaşıldığından” geçen yıl beraat etmişti.

YİNE AYNI SUÇ

T24 internet sitesi hakkında, “Fuat Avni” tweetlerinin haberleştirildiği gerekçesiyle, “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın 2 Temmuz'da görülen ikinci duruşmasında da beraat kararı verilmişti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, yüklenen suçun unsurlarının oluşmaması gerekçe gösterilmişti.

Diken internet sitesi için de yine aynı suçtan İstanbul 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava beraatle sonuçlanmıştı. Mahkeme 3 Eylül'de verdiği kararında, yöneltilen suçlamanın kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasını gerekçe göstermişti.