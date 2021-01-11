Suçüstü yakalanıp, tutuklandı!

Olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti.

Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı.

Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), emniyete götürüldü.

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Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin'de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi.

Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, “Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok” diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)