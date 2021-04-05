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Şükriye Bulgurcu’nun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu'nun, Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı. 

Güncellenme: 13:38, 05/04/2021
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Şükriye Bulgurcu’nun ölüm nedeni belli oldu

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay’dan İstanbul’a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece’deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

ADLİ TIP BEYİN KANAMASI 

Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu’nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi.

Bulgurcu’nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:28,