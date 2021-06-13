Sulama kanalında facia! 2 ölü

Kaza, dün Ünye- Fatsa kara yolunda meydana geldi. Şeref Güney yönetimindeki 55 EH 052 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü Şeref ile eşi Fatma Güney ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunan yarılı çift, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. DHA

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