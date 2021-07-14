Sulama kanalında kepçeli temizlik zengin ekosistemi tahrip ediyor

Söke ovasında sulama kanalındaki temizlik doğa ve ekosistem dostlarının tepkisine neden oldu. Kanal kenarlarında bulunan, bölgenin geleneksel bitkisi olan kargı kamışlarının zengin biyolojik çeşitlilik barındırdığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “DSİ bu kanalda bir uygulama yapıyor. Kanaldaki suyun rahat geçişini sağlamak için kepçeyle yapılan çalışmada sadece suyun geçiş alanlarının temizlenmesi yerine, kökten bir temizlik yapılıyor. Birçok kuş, Su Samuru, Saz Kedisi gibi nadir türe ev sahipliği yapan kanalın her iki yanında bulunan kargı kamışları, buradaki zengin ekosistem göz ardı edilerek, ekolojik denge ve yaşayan canlılar düşünülmeden vahşi bir şekilde tahrip ediliyor. Bu yanlış uygulama durdurulup, temizliğin doğru ve bilimsel bir yöntemle yapılması gerekiyor” dedi.

“UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMADAN YAPILMAMALI”

Özellikle kuşlar açısından çok önemli olan kargı kamışlarının, birçok canlıya da ev sahipliği yaptığını söyleyen EKODOSD Bilim danışmanı Doç. Dr. Ortaç Onmuş, ”Sazlıklar, söğütlükler ve çalılardan oluşan kanal ve nehir kıyısı bitkiler, Riparian ekosistem adı verilen nadir ve özel bir yaşam alanı yaratırlar. Bu yaşam alanının temel özelliği; suyu temizler, erozyonu engeller ve biyoçeşitlilik açısından zengindir. Ayrıca sudaki zararlı kimyasal maddeleri organik bileşiklere bağlayarak bu zararlı kimyasalların toksik özelliklerini ortadan kaldırırlar. Yarattıkları yaşam ortamı sayesinde başta sucul omurgasızlar ve balıklar olmak üzere çok sayıda canlıya ev sağlar. Bu besin bolluğu kuşların ve su samuru, saz kedisi gibi karasal memelilerinde bu alanları kullanmasını sağlayarak zengin bir biyoçeşitlilik ortamı yaratırlar. Bu nedenlerden dolayı kanal temizlikleri uzman görüşü alınmadan yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.