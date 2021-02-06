Sulama kanalından çıktı! ‘Yok artık’ dedirtti

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi’ndeki DSİ sulama kanalında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanan kanaldaki temizlik çalışmaları sırasında yatak, kask, damacana, top, köpük ve inşaat yıkıntı atıkları çıkarıldı.

Öte yandan kanalın kapalı olan 700 metrelik kısmında devam eden temizlik çalışmalarında tahta telefon direği çıkarıldı. Ekipler tarafından büyük uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan direk kamyona yüklendi. Kanaldan çıkan telefon direği ise görenleri şaşırttı. İHA

İlginizi Çekebilir Oltasına takılanı görünce gözlerine inanamadı