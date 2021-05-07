Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Süleyman Demirel Üniversitesi’nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre ilanda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacak.

İlanımızın başvuru ve bitiş süresi, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih başvuru tarihi olup 23.05.2021 tarihinde başvuru sona erecektir. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…