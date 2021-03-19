Süleyman Demirel’in ismi üniversiteden kaldırıldı

Konya Selçuk Üniversitesi Senatosu, 10 Mart 2021 tarihli toplantısında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın isim değişliğine dair yazısını görüştü. Toplantı sonunda üniversitenin kuruluşunda büyük emeği olan 9. Cumurbaşkanı Süleyman Demirel'in ismini taşıyan kültür merkezinin isminin Sultan Alparslan Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

“VİCDANLARDA YERİ OLMAYAN BU KARARI KINIYORUM”

Konya siyasetinin önemli isimlerinden Anavatan Partisi'nin iktidar olduğu dönemde İl Başkanlığı da yapan siyasetçi ve iş adamı Nazmi Sırıt, alınan kararın toplumu kutuplaştırdığını söyledi. Son dönemlerde demokrasi adına iyi günlerden geçmediğimizi, kültür merkezindeki isim değişikliğiyle buna bir kere daha şahit olunduğunu dile getiren Sırıt, şunları söyledi:

* Türk siyasetinin önemli isimlerinden Adalet Partisi ve Doğruyol Partisi Genel Başkanı ve 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel’in adını taşıyan Selçuk Üniversitesi Kültür Merkezi'nin adı üniversite senatosunun aldığı bir kararla Sultan Alparslan Kültür Merkezi olarak değiştirilmiştir.

* AK Parti iktidarı daha önce de ülkenin pek çok yerinde bu tür isim değişikliklerine giderek kendince halkımızın geçmişiyle ve ülkeye mal olmuş siyasi liderleriyle bağlantısını kesmek eğilimindedir.

* Bu davranış geçmişi inkar etmek kadar siyasi kin ve garez üzerine toplumumuzu kutuplaştırmak ve kamplara ayırmak gibi son derece tehlikeli noktalara götürür.

* Selçuk Üniversitemizin kuruluş aşamasında büyük gayretleri olan, üstelik 9. Cumhurbaşkanlığımızı yapan rahmeti rahmana kavuşmuş bir siyasi lidere ve onun sevenlerine yapılmış, vicdanlarda yeri olmayan bu davranışı esefle karşılıyorum

“KARAR BİZİ ŞAŞIRTTI”

Üniversite'nin isim değişikliğine tepki gösteren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* Selçuk Üniversitesi her meseleyi bitirmiş, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin ismini değiştirmekle zirve noktasına çıkmış. Biraz da sosyal bilimci olmasının etkisi ile şehrimizin bir markası olan Selçuk Üniversitesi adına yararlı hizmetler yürüteceğini ümit ettiğimiz rektör beyin başkanlığında alınan bu karar bizi ziyadesiyle şaşırtmıştır.

* Selçuk Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının hafızasında önemli yer edinen SDKM’nin isminin değiştirilmesi yakışıksız olmuştur. Sultan Alparslan ismi de pekala yeni yapılan bir binaya veya üniversite içerisinde bir caddeye verilebilirdi.

* Biz artık bu tür olaylarla değil de dünyada ilk 500’e giren bir üniversite olarak anılan Selçuk Üniversitesi istiyoruz”