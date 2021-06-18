Süleyman Demirel’in mezarına kıratla girdi

DYP’li eski Belediye Başkanı Mehmet Bolat, 1946'de Menderes'in yaktığı demokrasi meşalesini, 1963'de Demirel'in yaktığı adalet meşalesini bir ömür boyu taşımak için partinin amblemi olan kırat at ile hem demokrasiyi hem adaleti yaşatmak ve genç nesillere ulaştırmak için yollara düştüğünü belirtti.

KIRATI YENİ NESİLE ÖĞRETMEK İSTİYOR

Doğru Yol Partisi’nin simgesi olan kırat ile yolan çıkan Bolat İslamköy'e gelme amacını anlattı. Bolat, “45 yaş altı gençlere demokratı, adaleti, kıratı anlatıp 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölüm yıldönümünde kıratı gündeme getirme, kıratı şahlandırmak için Mersin Tarsus ilçesinden yola çıkarak babanın mezarını ziyaret edip bir Fatiha okumak için ve yeni nesile Demirel'i anlatmak ve hatırlatmak için yola çıktım” dedi. İHA