Süleyman Soylu açıkladı: Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu paylaşımda, “Eren-10 Operasyonu kapsamında; Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Jandarma Komandolarımız ve PÖH birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman evlatlarımıza tebrikler” ifadelerini kullandı.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristin üzerinden bir M 16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. (İHA)



