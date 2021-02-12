Süleyman Soylu: Böyle bir şey olabilir mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda konuştu. Bakan Soylu, siyaset kurumunun önemli olduğunu, bu nedenle her sistemde siyaset kurumunun hep vesayet altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Soylu, yeni ortaya çıkan bu dijital mecralardaki hegemonyayı devletlerden ziyade siyaset kurumunu egemenlik altına almaya çalışan bir sistem olarak gördüğünü kaydederek “Kendi içimizde bu tartışmalar yapılabilir, yapılsın devam etsin, bunun bir zararı yok. Ama bizden daha önemli ve büyük güçler var bu mecraları elinde tutan, bu musluğun başında olan güçler var ve bu güçler burada oluşturdukları, oluşturacakları iklimlerle birlikte bir vesayet mekanizması elde ediyorlar. Bunun farkındayız veya değiliz. Sistematik bir şekilde siyaset kurumunu ve devleti yönetenlerin üzerine bu süreçte gelindi; ama benim öngörüm şu; çok daha fazla gelinecek. Bunun yeni bir vesayet süreci olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

22 BİN HAKARET ALDIM

Süleyman Soylu, sosyal medyada kendisine yönelik hakaretlere dikkat çekerek, “2020 yılında sosyal medyada toplam 22 bin hakaret aldım. Ben İstanbul’da suçun önemli olduğu bir mahallede büyüdüm. ‘Sarıgöl mahallesi’ dediğiniz zaman İstanbul’da belli bir mahalledir. Bunun içinde ben ağzı açılmamış küfürler duydum. Hayatımda hiç şey yapamadığım küfürlerle karşı karşıyayım sosyal medyada ve ben İçişleri Bakanıyım. Biz bunu keyif için yapmıyoruz, böyle bir şey olabilir mi, böyle bir şeyle karşılaşılabilir mi? Bu böyle katlanılabilir bir iş değildir. Bunun oluşturulan bir iklim sonucu meydana geldiğini ve bunun bir vesayet olduğunu iddia ediyorum” ifadelerini kullandı.

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