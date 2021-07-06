Süleyman Soylu’dan Bahçeli’ye ‘sahip çıkma’ yanıtı

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in henüz yanıt verilmemiş çok sayıda ciddi iddiasının hedefinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verdi.

Bahçeli “Soylu’ya yapılan itibar suikastını asla kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye, kim demiş Soylu sahipsiz diye. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim denilenlere aldırış etmemiz mümkün değildir” diye konuştu.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bahçeli'ye teşekkür ederek, “Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.