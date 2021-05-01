Süleyman Soylu’dan ‘çalışma izni belgesi’ açıklaması

Ağrı’da düzenlenen ‘Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile birlikte Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı’nda tam kapama dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağına yönelik izin belgeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Soylu, “Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı” dedi.

Soylu’nun açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:

“VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK ORANDA UYDU”

* Vatandaşlarımız büyük oranda kurallara uydu. Israr edenlere gerekli işlemler gerçekleştirildi. Televizyonlara, gazetelere ufak bir sitemimiz var. Türkiye'nin yüzde 95'i evine kapanmıştır. Doğal olarak bizim sürdürülebilir kılmak zorunda olduğumuz, bir takım sektörler, ana unsurlar var.

* Üretim-tedarik zinciri devam edecek dedik. Vergi-SGK ile ilgili özel bir gündü. Doğal olarak hayat devam ediyor. Tarım ürünleri bir taraftan bir tarafa taşınıyor. Türkiye'yi tam kapatırken Türkiye'nin ana işleyen mekanizmasını kapatmış değiliz.

”691 BİN 890 KİŞİ İZİN BELGESİ ALDI”

* İzin belgesi için bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık. Şu ana kadar e-başvuru ile izin izni alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar.

* Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de 178 bin 283 bin kişi seyahat izin belgesi aldı. Halkımız büyük fedakarlık yapıyor, hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız.

* Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin. 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü.

“ARKADAŞIMI KENDİ ELLERİMLE MEZARA İNDİRDİM”

* Bu dönemler acil dönemlerdir. Dün bir arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim, coronadan vefat etti. Benle yaşıttı, çocukluğumuzdan beri birlikteyiz.

*Bu işin telafi edilebilecek bir tarafı olsa hepimiz telafi edelim. En yakınlarımızı kaybettik, memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun muzurluğunu yapanlar var, yapmayın Allah rıza için ya, hep beraber bu işten çıkalım.



”EMEK BİZİZM İÇİN KUTSALDIR!

* Bir takım suni tartışmaların içine Türkiye’yi getirmenin bir anlamı yok. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz, bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz.

* Bugün ayrıca 1 Mayıs. Bir dönem Çalışma Bakanlığı yapan bir arkadaşınız olarak da emek bizim için kutsaldır. Biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki alın terinin kurumasına izin vermeden emeğin karşılığının ödenmesini tembih eden bir inancın mensubuyuz.

* Bugün 1 Mayıs Bayramı’nı salgın münasebetiyle kutlayamayan, bu sevinci yaşayamayan gerek emekçilerimize gerek sendikalarımıza her birine ayrı ayrı bu anlamlı günün kutlu olmasını diliyorum. Nice 1 Mayıslarda huzur içinde çalışanlarımız tarafından kutlanmasını temenni ediyorum.