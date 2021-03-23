Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süleyman Soylu’dan ‘İstanbul Sözleşmesi’ tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız" diye konuştu.

Güncellenme: 12:08, 23/03/2021
HaberlerGündem
Süleyman Soylu’dan ‘İstanbul Sözleşmesi’ tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, “İstanbul sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soylu, Twitter hesabından kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı bir video paylaştı.

Videoda kadın haklarının teminatının sözleşmelerle değil, kanunlarla korunduğu vurgulanarak, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans prensibiyle mücadele edildiği belirtildi.

Bakan Soylu paylaşımında, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

İlginizi ÇekebilirKadınlar, İstanbul Sözleşmesi için Taksim'de toplandıKadınlar, İstanbul Sözleşmesi için Taksim'de toplandı
İçişleri Bakanı istanbul Kadın Süleyman Soylu Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:12:03,