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Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden IŞİD militanı yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 2015 yılında 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan IŞİD mensubu yakalandı.

Güncellenme: 14:23, 12/01/2021
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Sultanahmet ve Suruç bombalarını temin eden IŞİD militanı yakalandı

İstanbul’da ve Şanlıurfa’daki bombalı eylemlere patlayıcı tedariklerini gerçekleştiren IŞİD mensubu Azzo Halaf Süleyman EL AGGAL, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının ortak operasyonuyla  Şanlıurfa’da yakalandı. (DHA)

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