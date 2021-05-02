Sülün Osman’dan Kripto Faruk’a dolandırıcılık tarihi

Akla gelebilecek her şeyi satmaya kalkıştı

Osman Ziya Sülün, saf vatandaşlara Galata Kulesi, meydan saatleri, şehir hatları vapurları ve ‘cennetten arsa' sattı.

Mahkemede ise kendisini “Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben de kuleyi satarım” diye savundu.

Sahte karakol kurup 68 kadını dolandırdı

Birinci Dünya Savaşı zamanında, işgal günlerinde, İstanbul'un Karaköy İlçesi'nde ‘sahte karakol' kurdu. Azınlık mensuplarını gözaltına alıp rüşvetle serbest bırakıyordu. 68 kadını evlenme vaadiyle kandırmayı başaran “Eyüplü Halit” para ve altınlarını alarak kayıplara karıştı.

Askeri üniforma giyerek “Ucuza dolar” pazarladı

Bir diğer dolandırıcı ise “Raki” lakaplı Güney Zobu… Zobu, döviz taşımanın dahi yasak olduğu yıllarda Amerika askeri üniforması giyip elinde ucuza dolar olduğunu söyleyerek insanları soyup soğana çevirdi. Para kaptıranlar ise yasadışı iş yaptıkları için şikayetçi olamıyordu.

3 bin 800 kişiden 1 milyar TL alıp izini kaybettirdi

Ortaokul mezunu olan Yalçın Doğan, çaycılık yaparken bir anda bankerliğe başladı. Tam 3 bin 800 kişiden 1 milyar lira toplayıp kayıplara karıştı. Ancak yakalanıp 8 yıl cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra ise vurularak öldürüldü.

Bankaları 312 milyar lira çarptı 18 yıl hapis yedi

Yaptıklarıyla şaşkına çeviren bir diğer isim Baki Cengiz Aygün… Paravan şirketlerle bankaları 312 milyar lira dolandıran ve imzası papatyaya benzediği için, ‘Papatyalı Banker' adıyla da anılan Cengiz Aygün, 18 yıl hapse mahkum oldu.

Cenevre'ye kaçtı ama sonu pek iyi bitmedi…

Abidin Cevher Özden ise “Banker Kastelli” adıyla bir döneme adeta damga vurdu… Yıllık enflasyonun yüzde 30 olduğu dönemde aylık yüzde 12 faiz ile vatandaşlardan 100 milyar lira topladı. İflas edip İsviçre'nin Cenevre şehrine kaçtı. Cevher Özden 2008 yılında canına kıydı.

DYP'ye destek vaadi verdi milyarlarla kaçtı

Bir diğer dolandırıcı ise Selçuk Parsadan… Parsadan, Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde, emekli orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanarak ve DYP'ye destek vaadi ile örtülü ödenekten 5.5 milyar lira alıp kayıplara karıştı. Yakalanınca 5 yıla yakın cezaevinde yattı.

Titan zinciriyle 16 bin kişiyi dolandırdı

Kenan Şeranoğlu katılım ücreti karşılığında üyelerine yüksek kâr sundu. 1998 yılında kurduğu Titan zinciri 35 bin üyeye ulaştı. 16 bin kişiyi dolandırmaktan hapse girdi. 2008'de tahliye olan Şeranoğlu, “Titan Saadet” olarak biliniyordu.

‘Çiftlikbank' son yıllara damga vuran bir olay

‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, sanal dünyada çiftlik hayvanları sattı. 200 bin lira yatırana ayda 50 bin lira kazanç vaat etti. 511 milyon dolar ile Uruguay'a kaçıp izini kaybettirdi. Mehmet Aydın kırmızı bültenle her yerde aranıyor.

‘Kripto Faruk' tüm gündemi değiştirdi…

Türkiye'nin belki de son haftalarda en çok konuştuğu olay, kripto para dolandırıcılığı… Kripto para borsası Thodex'i kuran Faruk Fatih Özer'in şirketinde 700 bin kişi işlem yaptı. Fatih Özer, yatırımcıların 2 milyar dolarıyla yurt dışına kaçtı. Kırmızı bültenle aranıyor.

EMEKLİ GENEL MÜDÜRÜ: KOLAY PARANIN SONU BUDUR

Uzun yıllar Ankara Mali Şube Müdürlüğü'nde görev yapan emekli Emniyet Müdürü Bülent Kılıçtepe, dolandırıcılık olayları konusunda SÖZCÜ HaftaSonu'na şunları söyledi: “Halkımızın bir bölümünün genetik yapısında çalışmadan kolay yoldan para kazanma isteği ve hemen köşeyi dönme hayali var. Çayın taşı ile çayın kuşunu vurmak istiyorlar. Bu durum, okul yıllarında ders çalışmadan, kopya ile sınıf geçme sevdası ile başlıyor. İşi olan emeği ile değil, torpille yükselmeye çalışıyor. Kolay para kazanma hırsı da dolandırıcılara zemin hazırlıyor. Dolandırıcılar havuç gösteriyor, vatandaş kanıyor. Havuç ne kadar büyükse, kazık da o kadar büyür. Karmaşık ticaret hukuku ve yasal boşluklar da, dolandırıcı lehine işliyor. Önce şunu düşünün: Vaad edilen kazancı, karşı taraf nasıl sağlayacak? İçinizde şüphe oluşuyorsa vazgeçin.”

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