Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

2021’in ilk çekilişinde altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Beş doğru tahminde bulunan 3 kişi ise kişi başı 52 bin 3 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 3 Ocak tarihli 1. çekiliş sonuçları şu şekilde: 8-14-15-20-27-37





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.