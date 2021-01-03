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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto’da yılın ilk çekilişi gerçekleştirildi. Canlı yayında yapılan çekilişte yaklaşık 25 milyon olan büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “8-14-15-20-27-37” oldu.

Güncellenme: 21:53, 03/01/2021
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

2021’in ilk çekilişinde altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Beş doğru tahminde bulunan 3 kişi ise kişi başı 52 bin 3 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 3 Ocak tarihli 1. çekiliş sonuçları şu şekilde: 8-14-15-20-27-37

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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