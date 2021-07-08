Süper Loto sonuçları, 8 Temmuz 2021’de Milli Piyango tarafından açıklandı

Milli Piyango’nun canlı çekiliş sayfasında Süper Loto Sonuçları, 8 Temmuz 2021, saat 21:30’ta açıklandı. Büyük ikramiye 1 milyon 240 bin 248 Türk Lirası olarak açıklanırken, sorgulama sayfasında büyük ikramiyenin devrettiği görüldü.

Milli Piyango şans oyununda çıkan şanslı numaralar

Noter huzurunda yapılan şans oyununda 8 Temmuz’da çıkan şanslı numaralar: 4, 7, 10, 19, 47, 55.

Büyük ikramiye verileri açıklandı (Devretti)

6 bilen çıkmadı. 5 bilen 13 kişi, 20 bin 331 lira 15 kuruş kazanırken, 4 bilen 821 kişi, 500 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 3 bilen 18 bin 233 kişi, 27 lira 35 kuruş, 2 bilen 171 bin 86 kişi, 3 lira 5 kuruş kazandı.

Süper Loto nasıl oynanır?

Şans oyunu, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.