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Süper Loto sonuçları belli oldu, 30 milyonluk büyük ikramiye devretti

Süper Loto'da şanslı 6 numarayı doğru tahmin ederek 30 milyonu aşkın büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenlerin beklediği sonuçlar açıkladı. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaraları "1-5-7-8-15-16" oldu.

Güncellenme: 21:54, 17/01/2021
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Süper Loto sonuçları belli oldu, 30 milyonluk büyük ikramiye devretti

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 17 Ocak tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 OCAK

Süper Loto’nun 17 Ocak tarihli 7. çekiliş sonuçları: 1-5-7-8-15-16

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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