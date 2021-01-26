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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 35 milyonu geçti

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Bu hafta da 6 rakamı bilen çıkmayınca, devir serisi ile artan büyük ikramiye 35 milyonu aştı. Süper şanslı Loto'da günün şanslı numaraları ise "11-25-33-38-51-56" oldu.

Güncellenme: 21:53, 26/01/2021
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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 35 milyonu geçti

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 26 Ocak tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 26 OCAK

Süper Loto'nun 10 Ocak tarihli 11. çekiliş sonuçları: 11-25-33-38-51-56

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.