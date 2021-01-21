Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye devri sürüyor

Altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve Süper Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı. Beş bilen 11 kişi ise toplam 31 bin 374 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 21 Ocak tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 22-29-39-46-48-60





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.