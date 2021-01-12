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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiyeyi 30 milyon liraya dayandı

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen 5. çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiye kazandıracak 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Süper Loto'da devir gerçekleşti. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "21-27-32-51-54-55" oldu.

Güncellenme: 21:57, 12/01/2021
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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiyeyi 30 milyon liraya dayandı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 12 Ocak tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun bu akşam canlı olarak gerçekleştirilen 5. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 21-27-32-51-54-55

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2'sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1'inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.