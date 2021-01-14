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Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiyede devir serisi sürüyor

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "15-22-38-41-45-51" olarak belirlendi. Yeni sistemin gelmesiyle devleşen ikramiye 30 milyona dayandı ancak açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı.

Güncellenme: 21:53, 14/01/2021
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Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiyede devir serisi sürüyor

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto devir serisi sürüyor. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 14 Ocak tarihli 6. çekiliş sonuçları şu şekilde: 15-22-38-41-45-51

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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