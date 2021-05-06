Süper Loto sonuçları: İkramiye katlanarak büyüyor

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto'da büyük ikramiye kazandıran 6 numarayı doğru bilen çıkmadı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 5-12-37-42-44-60

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.