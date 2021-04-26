Süper Pembe Ay nedir? Süper Pembe Ay ne zaman, nereden görülebilecek?

2021 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak gösterilen Süper Pembe Ay bugün gerçekleşmeye başlayacak. Bu akşam ay, birden fazla yönden ortalama daha büyük şekilde görülebilecek. “Süper Pembe Ay” 26 Nisan 2021’de Dünya’dan 222.211 mil / 357.615 kilometre uzaklıkta olacak.

SÜPER PEMBE AY NEDİR?

Süper Pembe Ay, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır. Süper Pembe Ay’da iken normalden yüzde 30 daha parlak ve ortalama dolunaydan yaklaşık yüzde 6 ile yüzde 14 arasında daha büyük görülebilmektedir.

Süper Pembe Ay gökbilimciler tarafından ay yörüngesinin yer yüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanıyor.

SÜPER PEMBE AY NE ZAMAN?

Süper Pembe Ay, 26 Nisan Pazartesi gecesi gözlemlebilecek. En yüksek aydınlığa saat 23: 33’te ulaşması bekleniyor.

Türkiye’den ve Avrupa’dan da gözlemlenebilecek Süper Pembe Ay, 27 Nisan 2021 Salı günü de ayın doğuşunda olacak. Gün batımından yaklaşık 45 dakika ila bir saat sonra görünecek

BİR SONRAKİ GÖK OLAYI NE ZAMAN?

Bir sonraki dolunay, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek olan tam “Süper Çiçek Ay Tutulması” dır.