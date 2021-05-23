Surdan düşen Ferdinin ölümünde görgü tanığı: Kadın tekme attı

Olay, önceki öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesinde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arıkın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arıkın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arıka bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arıkın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arıkın cansız bedeni, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ

Polisteki sorgusunda, Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben düşersin dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü dediği belirtilen anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Çelişkili ifadeler verdiği tespit edilen Meşhure Arıkın savcılık sorgusunda, olayın şokunu yaşadığını ve bu nedenle korktuğu için ailesi, polis ya da sağlık ekiplerine haber vermediğini söylediği belirtildi.

TEKME ATTIĞI İDDİASI

Soruşturmada bir görgü tanığının ise “Olay evimin hemen karşısında oldu. Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı” diyerek ifade verdiği ortaya çıktı. (DHA)