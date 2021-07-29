‘Suriyeliler bu aşamada gönderilemez’

Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Tarık Sulo da yaklaşık 200 bin Suriyeli gibi, Türk vatandaşı da oldu, Cevizci soyadını aldı. Tarık Sulo Cevizci Suriye ile ilgili sorularımızı şöyle cevaplandırdı:

HALKI HARACA BAĞLADILAR

Suriye'de her şeyden önce devlet mekanizması çökmüş bir vaziyettedir. Esat diye bahsedilen kişi, sarayının dışında alan hakimiyeti sağlamaktan aciz bir haldedir. Suriye'de Rusya ve İran'a bağlı milisler, asayişi sağlamaya çalışmakta ve savaştan bitkin halkı haraca bağlamış ve ekonomik kriz yaşayan Suriye halkının ümüğünü sömürmektedir. Bu koşullarda size sığınmış insanları bu canilerin merhametine terk etmek, ölüme göndermekten farksızdır. Suriyelilerin gönüllü, onurlu bir şekilde ve yaşam hakları güvence altına alındıktan sonra dönmeli. Özellikle de bölgemizin savaş ile boşaltılması cahilleştirilmesi ve terörize edilme girişimlerine maruz kaldığı bir dönemde bölgemizin geleceği açısından önemli. Ancak ortam ve koşulları hazır etmeden zor ve cebir kullanarak insanları geri göndermek, bölge halklarının vicdanına ve güvenliğine vurulacak son darbe olacaktır. Plansız ve zamansız geri gönderme yapıldığı zaman, nesiller boyu devam edecek toplumsal travma yaşanmasına ve bölgemizin etnik ve mezhep savaşlarının naaşına çakılacak son çivi olacaktır.

EKONOMİYE ZARAR VERİR

Suriye savaşının üzerinden geçen 10 yılı aşkın bir süre sonunda sığınmacı olarak tanımladığımız insanlar yeni bir hayat kurdu. Sığınanları göndermek çözüm değil, çözüm üretme girişimlerine karşı bir hamledir. Zamanlaması açısından Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik dengesini bozmaya yönelik söylemler ve girişimler olarak yorumlanmasına neden olacaktır. Türk halkının merhametine sığınmış, mazlum halkı ölüme terk etmek, kara leke olarak kalır. Suriye'den gelen iş, para ve insan gücü, Türk ekonomisine katkıda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor.