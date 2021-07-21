Suriyelilerle pazarcılar arasında sopalı, bıçaklı kavga

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Rabia Ana Mahallesi’nde kurulan semt pazarında Suriye uyruklu çocukların pazarcılara taş atması sonucu taşlı sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Suriyeliler, kavgayı ayırmak için müdahale eden polis ekiplerine de taşlarla saldırdı.

TAŞ ATTILAR ORTALIK KARIŞTI

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde Suriye uyruklu çocuklar, mahallede kurulan pazarcılara taş attı. Pazarcıların çocuklara bağırması üzerine Suriyeliler, bıçak, taş ve sopalarla pazarcılara saldırdı. Kavgada iki kişi karnından ve kolundan yaralandı. Yaralılar pazar yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, pazar yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk etti. Suriyeliler bu kez de kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekiplerine taşlarla saldırdı. Polis ekipleri duruma biber gazı ve coplarla müdahale ederek tarafları zor sakinleştirdi. 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

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