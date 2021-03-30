Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne büyük darbe

Şanlıurfa Valiliği yapılan çalışma ile ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Suriye'nin Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan Telabyad ilçesinde Yerel Kolluk Birimleri ile MİT Başkanlığı ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, 30.03.2021 günü eşgüdüm içinde yürüttükleri arama tarama faaliyetleri neticesinde, 2 adet top mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 35 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 2 adet havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 26 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 1 adet yönlendirme şeklinde yaklaşık 5 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 9 adet fabrikasyon tipi yaklaşık 27 kilogram ağırlığında anti personel mayını, 2 adet tapaları ile birlikte yaklaşık 20 kilogram ağırlığında anti tank mayını, 8 adet demir bloklarla hazırlanmış patlamaya hazır yaklaşık 40 kilogram ağırlığında el yapımı mayın, 2 adet plastik bidon içerisine tuzaklama yapılarak hazırlanmış yaklaşık 100 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 16 adet demir bloklar içerisine tuzaklanmış yaklaşık 440 kilogram el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 42 parçadan oluşan yaklaşık 693 kilogram ağırlığında patlayıcı madde ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen patlayıcılar taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden bomba imha ekiplerince yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır”.

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