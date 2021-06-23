Susurluk gibi!

1996'da Susurluk'ta yaşanan kaza polis-mafya-siyaset üçgeninin somut delillerle açığa çıkarmıştı. 90'lı yıllarda Abdullah Çatlı'nın özel timci İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu kişilerle bir düğünde oynarken çekilen fotoğraflar da Susurluk skandalının sembol fotoğrafı olmuştu… Bugünlerde patlak veren SBK skandalının sembol fotoğrafı da yine bir düğün fotoğrafı…

TARTIŞMALI İSİMLER

Avusturya'da kara para aklama iddiasıyla tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ortaklarından Bereket Öner'in 2 Kasım 2016'da Antalya'daki düğününde çekilen fotoğrafta son günlerin tartışmalı isimlerinin tamamı var… Yine polis, mafya, siyaset üçgenine ışık tutacak bu fotoğraftaki kişiler peki nasıl anılıyor…

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu: AKP ile anılan Azerbaycan asıllı iş insanı 4 ay önce FETÖ'ye yardım etme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Ağar'ın, Gurbanoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki marinasına “çöktüğü” ileri sürüldü.

Levon Termerdzhyan: ABD'de Kingston Kardeşler ile birlikte kara para aklama davasında 130 yıl hapse çarptırıldı. Korkmaz'ın Ermenistan asıllı ortağına, para akışının sürdüğü günlerde Türk vatandaşlığı hakkı verildi.

Sezgin Baran Korkmaz: SBK Holding ve diğer şirketlerin mal varlığına Ekim 2020'de el konuldu. Veyis Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddialarıyla gündeme geldi. ABD tarafından kara para aklama ile suçlanan Korkmaz Avusturya'da tutuklu.

Mehmet Ağar: Sedat Peker'in videolarında adı sıkça geçen eski bakan, Susurluk sürecinin kilit isimlerinden.

Bereket Öner: Korkmaz'la birlikte iş yapanlardan. 2020 sonunda Korkmaz ve şirketlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra paranın nasıl aklandığını anlattı.

O fotoğrafın hikayesi

Derin devlet çetesinin ilk kez ete kemiğe büründüğü Susurluk sürecinde bu fotoğraf çok konuşulmuştu. Suç örgütü lideri Abdullah Çatlı ve özel timci İbrahim Şahin'in yan yana dans ettiği o kare hala hafızalarda. Susurluk çetesinin belgesi olan bu fotoğrafın hikayesini Özel Harekatçı Ayhan Akça itiraflarında anlatmıştı… Ayhan Akça savcılık ifadesinde, Çatlı'yı Mehmet Özbay ismi ile tanıdığını söylemişti. Fotoğrafı ise şöyle özetlemişti: “Ben ve Ziya Bandırmalıoğlu çocuklarımızı sünnet ettirmek istememizle İbrahim Şahin benim oğlumun kirveliğini, Mehmet Özbay (Çatlı) da Ziya Bandırmalıoğlu'nun kirveliğini yaptı. Bu konuda basına yanıysan fotoğraf da bu düğünde çekilen fotoğraftır. Abdullah Çatlı'nın İbrahim Şahin ile ne şekilde tanışık oldukları hususunda bilgi sahibi değilim.”