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Tabak-çanak coronayı unutturdu

Corona virüsü vakalarının arttığı ve yüksek riskli iller arasına giren Adana’da bir züccaciye mağazasının açılışında corona virüsü unutuldu. Vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.

Güncellenme: 14:00, 30/03/2021
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Tabak-çanak coronayı unutturdu

Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi’nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30'da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.

Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi. (İHA)

Adana Corona