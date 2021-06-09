Tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Kaza Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant caddesinde meydana geldi.

Hasan Kılıç(23) yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi'nden ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Yılbant caddesi üzerindeki tabelaya çarparak dereye uçtu.

Araçta içinde bulunan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak yürüyerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Kazayı polis ekiplerine bildiren Örnek, hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sağlık itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobil bulunduğu belirtilen Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya(18) ve Yücel Akcan'ın telefonlarını aradı ama ulaşamadı.

Olay yerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya(18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Dereden çıkarılan cenazeler ise Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilden hafif şekilde Yaralı çıkan Örnek ise, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (İHA)