Tacizci avukata kıyak gibi ceza indirimi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan ve o tarihte 17 yaşında olan S.Ç. ve Z.Ö. adlı iki kuzen, 2017’de bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasından ötürü karşılıklı suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, S.Ç.’ye avukat olarak S.K.’yi atadı. Avukat S.K., istismar mağduru genç kıza cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Ardından iç çamaşırlarının boyutunu sordu. Cinsel organının fotoğrafını gönderdi.

Sonra S.Ç.’den kuzeni Z.Ö.’nün telefonunu aldı. Genç kıza ondan hoşlandığını söyledi. Z.Ö., “Ben çocuğum, farkında mısınız, rahatsız oluyorum” dedi. İki genç kızın şikayeti üzerine avukat S.K.’ye cinsel taciz suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Avukat S.K. “Bütün mesajlaşmalar karşılıklıdır. Mesajlara ilişkin bir karşı duruş veya engelle karşılaşmadım” dedi.

Avukat S.K.’ye S.Ç.’ye yönelik eyleminden ötürü 3 yıl 9 ay, Z.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi kararı bozdu. S.K.’nin cezası 2 yıl 6 ay 22 güne indirilirken, hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

Avukat Şahin Antakyalıoğlu, “Bu basit taciz değildir. Cinsel istismar olarak değerlendirilmelidir. Üst hadden ceza verilmesi için ne olması gerekirdi? Burada avukat, mesleğini kullanarak suçu işliyor. Dolayısıyla cezanın artırılması gerekiyordu” dedi.