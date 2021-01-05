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Tadilat süsü verdiler! Kameralarla izlenen gizli geçitten giriliyor

Corona tedbirleri kapsamında kahvene ve lokallerin kapatılmasının adından kumar ve oyun bağımlıları bu tutkuları için neredeyse her yolu denedi. Ancak bugüne kadar denenler arasında en ilginç örnek Bursa'da ortaya çıktı. Tadilat süsü verilen güvenlik kameralarıyla izlenen gizli bir geçitten girilen lokale polis baskın yaptı. İhbarla ortaya çıkarılan lokalde 27 kişiye 85 bin lira ceza kesildi.

Güncellenme: 09:20, 05/01/2021
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Tadilat süsü verdiler! Kameralarla izlenen gizli geçitten giriliyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan lokalin faaliyet gösterdiğine dair ihbarı değerlendirerek baskın düzenledi. Tahtakale Mahallesi Okul Sokak'ta faaliyet gösteren ‘Tahtakale Gençlik Derneği Lokali’ne düzenlenen operasyonda kapı duvardı.

TADİLAT SÜSÜ

Ancak yan tarafta kepengi yarım açık olan dükkanı kontrol eden ekipler, tadilat gerekçesi ile kapalı süsü verilen dükkanı inceledi. Kepenkleri kapalı derneğin 3 metrekarelik alanından gizli kapı açıldığını fark eden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kapıları bir bir geçerek derneğe ulaştı.

Foto: İHA/ Tadilat süsü verilen dükkandan lokale açılan gizli kapı.

ELEKTRİĞİ VE SUYU KAÇAK

M.Ö tarafından işletmesi yapılan dernek lokalinde biri Özbek uyruklu 2 kadın, araması olan 2 şüpheli olmak üzere toplam 27 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL’den 85 bin 50 lira para cezası kesildi. Lokalin elektrik ve suyu da kaçak olarak kullandığı tespit edildi. Masalarda iskambil kağıtları polis tarafından toplandı.

Foto: İHA Gizli geçidin ardından ulaşılan ikinci bir kapıdan lokale giriliyor.

GÜVENLİK KAMERASI İLE İZLENİYOR

Ayrıca, dışarıya ve bazı noktalara konulan güvenlik kameraları ile lokale giriş ve çıkışların izlendiği görüldü. Masalarda oturanların da maskelerle yüzlerini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Lokali emaneten baktığını iddia eden bir kişi de, ‘Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmiyor muydunuz?’ sorusuna, ‘Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum” diyerek kendisini savundu. (İHA)

Foto: İHA / İhbarla ortaya çıkarılan lokalde 27 kişiye 85 bin lira ceza kesildi.

 