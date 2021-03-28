Takip ettiği kocasını bir kadının evinde yakalayınca ortalığı birbirine kattı

İddiaya göre, H.T. adlı kadın, kendisini aldattığını düşündüğü eşi M.T.’yi takip etti. Kocasının saat 20.00 sıralarında G.A.’nın (32) Bağlık Mahallesi’ndeki evine girdiğini gören H.T., peşinden giderek kapıyı çaldı.

Eşini G.A.’nın evinde yakalayan H.T., ortalığı birbirine kattı. Evde başlayan kavga, sokakta da devam edince polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Yaşadıklarını polis memurlarına anlatan H.T., bu sırada araya giren kocası M.T.’ye de tepki gösterdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine H.T. M.T. ve G.A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)