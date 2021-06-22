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Taksim eski günlerine dönüyor

Taksim ve İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı. Turist kafilelerinin de gelmeye başlamasıyla caddede adeta insan seli oluştu.

Güncellenme: 18:14, 22/06/2021
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Taksim eski günlerine dönüyor

Pandemi öncesi hayata geçişle ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından cadde ve sokaklarda normalleşmenin izleri görülmeye başladı.

Türkiye'nin virüsle mücadelede etkili bir yol izlemesi turistlerin talebini de artırdı. Bugün yerli ve yabancı turistin Taksim ve İstiklal Caddesini ziyaret ettiği görüldü.

Meydanın ve caddenin birçok yeri turist kafileleriyle doldu. Havaların ısınmasını fırsat bilenler de İstiklal Caddesine gelince caddede adeta insan seli oluştu. (İHA)

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